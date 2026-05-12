Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 12, 2026, 01:04 PM IST

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

Jagraon News: ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਮਾਈ ਜੀਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਚੰਗੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਵੀਡਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀਡਿਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਥਾਣਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਮਾਈ ਜੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਗਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਇਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਡਿਸਮਿੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

