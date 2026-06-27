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ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 6749 ਸਾਇਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼

Cyber ​​Fraud News: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 38.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 27, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:26 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 6749 ਸਾਇਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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