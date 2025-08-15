ਟ੍ਰੈਵਲ ਬਲੌਗਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ

Jalandhar News: ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਈਬੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
Jalandhar News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਬਲੌਗਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੇ ਗੁਪਤ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਟਿਊਬਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਲਗਭਗ 8.30 ਵਜੇ, ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਆਈਬੀ ਟੀਮ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਈਬੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ।
ਪਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਈਬੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਮਰੀਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ
ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟ ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ, ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਬਲੌਗਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਬੀਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।