Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh

ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਈ ਰਵਾਨਾ

MP Amritpal Singh News : ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 01:10 PM IST

ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਈ ਰਵਾਨਾ

MP Amritpal Singh News (ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਪੱਕਾ): ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਫ੍ਰੈਂਡ’ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸਾਮ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਐਸਏ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਨਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ; NRI ਦੀ ਕੋਠੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

 

Trending news

Jagat Jyot Sri Guru Granth Sahib Satkar
ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Civil Hospital Firing
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
Tarn Taran News
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਾਂਟੇਡ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ
Sikh Shooting Italy
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ; ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
Gold silver price
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ? ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ!
NRI Death News
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ
cyber fraud news
ਪੰਜਾਬ ਚ 19.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਫ੍ਰੈਂਡ’ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
Nurpur news
नूरपुर में बड़ा ड्रग्स भंडाफोड़! बाइक के मीटर से मिला चिट्टा—3 तस्कर गिरफ्तार
Phagwara Theft News
ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ; NRI ਦੀ ਕੋਠੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
Kharar Kidnapping Case
ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ