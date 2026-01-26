Republic Day 2026: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 18 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

Republic Day 2026: ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ 2026 ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 18 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
Trending Photos
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ 2026 ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 18 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਫਾਰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਸਰਵਿਸ (PMDS) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਭੂ ਰਾਜ, ਆਈਪੀਐਸ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਨਵੈਸਟਿਗੇਸ਼ਨ (ਲੋਕਪਾਲ), ਪੰਜਾਬ
ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤ ਯਾਦਵ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬੀਓਆਈ, ਪੰਜਾਬ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈਪੀਐਸ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਫਾਰ ਮੇਰਿਟੋਰਿਅਸ ਸਰਵਿਸ (MMS) ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਏਆਈਜੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏਸੀਪੀ ਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 9 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।