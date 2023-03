Amritpal Singh latest news: पंजाब से भागकर हरियाणा पहुंचा अमृतपाल सिंह, IG पंजाब ने किये बड़े खुलासे

Punjab Police Press Conference on Amritpal Singh latest news today: कहां है अमृतपाल सिंह? (Where is Amritpal Singh?) ना सिर्फ पंजाब में बल्कि देश-विदेश में बैठे उसके समर्थकों द्वारा यह सवाल किया जा रहा है. जहां अमृतपाल के समर्थकों का कहना है कि 'वारिस पंजाब दे' के मुखी अमृतपाल को पुलिस ने पकड़ा हुआ है वहीं पंजाब पुलिस का कहना है कि 'भगोड़ा' अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है. इस दौरान IG पंजाब सुखचैन सिंह गिल द्वारा प्रेस कॉन्फरेंस खुलासा किया कि अमृतपाल सिंह पंजाब से भागकर हरियाणा (Amritpal Singh in Haryana News) में पनाह ली थी.

IGP सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि "पुलिस अमृतपाल सिंह की खोज कर रही है. हमें पता चला है कि इसकी आखिरी लोकेशन हरियाणा में है. हमने बलजीत कौर नाम की एक महिला को हिरासत में लिया है. अमृतपाल कुरुक्षेत्र में इस महिला के घर में रुका था और यह लोग पिछले 2.5 साल से संपर्क में थे."

Amritpal Singh latest news today: सेखोवाल गांव में बदली बाइक, पल जरिए पार की नदी

उन्होंने कहा कि जहां तक अमृतपाल की निशानदेही का सवाल है, हमारी टीम ने ट्रैकिंग की है। कई जगहों से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए है. सुखचैन गिल ने कहा कि एक सेखोवाल गांव है जिसमें एक गुरुद्वारा है जहां उन्होंने बाइक भी बदली और नदी पार करने के लिए नाव मंगवाने की कोशिश की. जब वे नांव पाने में विफल रहे, तो उन्होंने नदी पार करने के लिए एक पुराने पुल का इस्तेमाल किया, पंजाब आईजीपी ने कहा.

Amritpal Singh latest news today: किराए पर लिया ऑटो

वहां कुछ देर घूमने के बाद उन्होंने एक ऑटो किराए पर लिया और इसके बाद आगे की गतिविधि हरियाणा (Amritpal Singh in Haryana News) के कुरुक्षेत्र में थी। "गुरपेज, जो हमारी हिरासत में है, उसने हमें उस महिला के बारे में भी बताया, जिसके पास वह (अमृतपाल) शरण लेने जा सकता है," IG ने कहा.

Where is Amritpal Singh? 19 मार्च की रात हरियाणा पहुंचा था अमृतपाल सिंह

हरियाणा पुलिस की मदद से एक महिला बलजीत कौर को गिरफ्तार किया गया. महिला से पता चला कि 19 मार्च की रात पापलप्रीत सिंह और अमृतपाल सिंह दोनों वहीं रुके थे. महिला पापलप्रीत को पिछले दो साल से ज्यादा समय से जानती है और वह वहां कई बार रह चुका है. रात रुकने के बाद अगले दिन अमृतपाल सिंह और पापलप्रीत सिंह वहां से चले गए. इस दौरान पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि "हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लेंगे।"

