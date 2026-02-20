Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3116354
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾੜ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ‘ਆਓ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ’

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਮਹਾਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ 500 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 20, 2026, 12:03 PM IST

Trending Photos

ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾੜ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ‘ਆਓ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ’

ਜਲਾਲਾਬਾਦ(ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ): ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਲਮ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6000 ਲੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਣ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਕਰੀਬ 100 ਬੋਤਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਮਹਾਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ 500 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤਸਕਰ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾੜ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਸਕਰ ਨੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ।

ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਪਾਲੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ 200 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਵੈਰੋਕਾ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 20 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

 

TAGS

Punjab Police

Trending news

Punjab Police
ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾੜ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ‘ਆਓ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ’
Kangra news
कांगड़ा में 10 माइनिंग साइटों की फिर से नीलामी की तैयारी, बेस प्राइज घटाने के निर्दे
shivratri festival 2026
अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026: सरस मेले में सजी हिमाचल की विरासत
Chandigarh Rose Festival
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Rose Festival ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਰੂਟ
Hollywood actor
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ 53 ਸਾਲ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ
#Election Commission #High Court #punjab
ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ!
Bangla Sahib
ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਇਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ
8th pay commission
8th Pay Commission: ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਸੈਲਰੀ?
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਫਰਵਰੀ 2026