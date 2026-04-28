ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਬਲਾਸਟ; ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਧਮਕੀ

Trending Photos
Rajpura Railway Blast News(ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਫਰੰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ IED ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, GRP, RPF, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼, ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੱਗ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ 8:11 ਵਜੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਨਪੁਰ, ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।