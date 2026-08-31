/ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ, ਚੌਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਪੇਸ

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Barnala Rice Millers News(ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਚੌਲ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 77 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟਨ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 1999 ਅਤੇ 2004-05 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
27-28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਪੇਸ, ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।