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ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼-ਪਨਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ

Punjab Roadways Protest News: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 09, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:12 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼-ਪਨਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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