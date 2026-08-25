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SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

Post Matric Scholarship Scheme: ਪੰਜਾਬ ਦੇ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 2026-27 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 25, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:46 PM IST
SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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