Christmas School Holidays 2025: 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

Christmas Holiday: ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀਆਂ 2025 ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ।
Christmas School Holidays 2025: ਕ੍ਰਿਸਮਸ 2025 ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲਈ 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ
ਹਰਿਆਣਾ 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਰਲ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।