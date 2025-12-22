Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3049468
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Christmas School Holidays 2025: 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

Christmas Holiday: ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀਆਂ 2025 ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 22, 2025, 11:56 AM IST

Trending Photos

Christmas School Holidays 2025: 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

Christmas School Holidays 2025: ਕ੍ਰਿਸਮਸ 2025 ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦਿੱਲੀ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲਈ 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ
ਹਰਿਆਣਾ 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੇਰਲ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।

TAGS

Christmas 2025school holidayPunjab news

Trending news

Christmas 2025
25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
School Holiday News
ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ 22 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
Missing Saroops Row
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
amritsar news
11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ; ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Himachal Weather
हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी
Bus accident
ਦਰਦਨਾਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
H-1B Visa News
ਅਮਰੀਕਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਫਸੇ;ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
zirakpur news
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ; ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਹਿਮੇ
Dhurandhar box office record
ਧੁਰੰਧਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ; ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਟਾਪ-10 ਫਿਲਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ
Punjab Cold Wave Alert
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਤੇ ਠੰਢ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ