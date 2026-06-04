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ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਗੇਟ, 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

CM Bhagwant Mann: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ "ਪੰਜ-ਆਬ" ਪਛਾਣ, ਇਸਦੀਆਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 04, 2026, 10:21 AM IST

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ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਗੇਟ, 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

Punjab Shambhu Border: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹12 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ 'ਪੰਜ-ਆਬ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੇਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੇਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਰਵਿਸ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

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ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੇਟ 'ਤੇ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ।

'ਪੰਜ-ਆਬ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ "ਪੰਜ-ਆਬ" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਪੰਜ-ਆਬ", ਭਾਵ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਗੇਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।

ਫੁਲਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਲੈਡਿੰਗ, ਐਫਆਰਪੀ ਵਰਕ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਜਾਲੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਤਮਕ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਗੇਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਲ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਗੇਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਰਾਬਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਖ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਗੇਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ।

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