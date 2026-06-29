Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਦੂਰ-ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਦੂਰ-ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

Punjab Sikh Ministers and MLAs at Sri Akal Takht News: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 29, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:40 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਦੂਰ-ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हिमाचल में अगले 48 घंटे बेहद भारी! मानसून की एंट्री के साथ 5 जुलाई तक बारिश का अलर्ट
Himachal Weather1 hr ago
2
Punjab Sikh Ministers at Sri Akal Takht1 hr ago
3
Shimla News1 hr ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
Kapurthala Textile Businessman Attack2 hrs ago