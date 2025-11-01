Advertisement
Punjab Diwali Bumper Lottery 2025: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਲਰ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ

Punjab Diwali Bumper Lottery 2025: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 2025 ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:33 AM IST

Punjab Diwali Bumper Lottery 2025: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 2025 ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਲਰ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਲਰ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਉਤੇ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SHO ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ

