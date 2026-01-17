Advertisement
ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਹਾਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

Punjab State Lottery Lohri bumper draw: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਰਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:57 PM IST

Punjab State Lottery Lohri bumper draw: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਡਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਲਈ ਕੁੱਲ 16 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਟਿਕਟ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਰਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

