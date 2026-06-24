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ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Farmer Protest: ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ-ਜੰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 24, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:59 AM IST
ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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