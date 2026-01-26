Advertisement
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ

Punjab Tableau:  77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਥ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ “ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਝਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 02:45 PM IST

Punjab Tableau:  77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਥ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ “ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਝਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਝਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ, ਦਇਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।

ਝਾਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਏਕ ਓਂਕਾਰ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਹੱਥ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ “ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ” ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਝਾਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਥਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2026 ਦੀ ਥੀਮ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਝਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ Alert

