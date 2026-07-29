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ਵੈਟ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 1.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ

Punjab Tax Department News: ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 1.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ OTS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 29, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:58 PM IST
ਵੈਟ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 1.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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