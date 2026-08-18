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ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ Posting ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

Teacher Posting News: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 40 KM ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 18, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:47 PM IST
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ Posting ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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