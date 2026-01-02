ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! OTS ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧੀ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OTS ਸਕੀਮ 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਟ ਅਤੇ CST ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
Chandigarh News: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਸਕੀਮ 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀਐਸਟੀਪੀਏ) ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 6,348 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾ ਨੇ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ OTS ਸਕੀਮ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।"
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।