Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 26, 2025, 09:15 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ

Punjab University Bachao Morcha Protest: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ “ਕੁਝੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ” ਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਅੱਜ 17 ਦਿਨ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ

ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਡ੍ਰਾਫਟ ਅੱਜ 17 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ “ਇਕ ਕੜੀ” ਵਾਂਗ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਡਿਊਲ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ — ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ਼ਠਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

