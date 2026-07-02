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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਰੀਆ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼; 5 ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ

Punjab Urea Scam News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਯੂਰੀਆ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 02, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:54 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਰੀਆ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼; 5 ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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