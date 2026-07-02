ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਰੀਆ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼; 5 ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ

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Punjab Urea Scam News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਯੂਰੀਆ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਪੀ, ਤਿੰਨ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਵੇਰਕਾ) ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ (ਖੰਨਾ) ਸਥਿਤ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ 1340 ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦ ਪਰਖ ਲੈਬ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਆਇਲ (Neem Oil) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਰੀਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ M/s Indo Organics, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ M/s Manisha Trading Company, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਦ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ-1985, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS)-2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 318(4) ਅਤੇ 61(2) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।