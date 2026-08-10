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ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 9 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ

Punjab Vidhan Sabha News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, GST, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।

Published: Aug 10, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:25 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 9 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ

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