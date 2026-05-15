ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ FIR ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

CBI FIR: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Trending Photos
Punjab Vigilance Scam: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ, ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ, ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰ, ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਓਪੀ ਰਾਣਾ, ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (DA) ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰੀਡਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਘਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਡਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਘਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ₹1.3 ਮਿਲੀਅਨ (13 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਪ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ
11 ਮਈ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
9 ਲੱਖ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ
ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
8 ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਲਾਜੀ ਸਾਲਾਸਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।