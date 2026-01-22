Advertisement
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਸਮੇਤ 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Nawanshahr Bribe Case: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ, ਫਾਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰ, ਫਾਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਥਿੰਦ (ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SBS ਨਗਰ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:38 PM IST

Nawanshahr Bribe Case: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (Punjab Vigilance Bureau) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ, ਫਾਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰ, ਫਾਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਥਿੰਦ (ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SBS ਨਗਰ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫਾਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਚਿਰਾਗ ਲਾਖੋਤਰਾ ਨੇ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ—ਟਿੱਪਰ, ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ—ਜੋ ਕਿ ਫਾਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ।

6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਧਮਕੀ, 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਚਿਰਾਗ ਲਾਖੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਛੱਡਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਥਿੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਨਕਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ UPI ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਸੇ UPI ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਯੂਨਿਟ SBS ਨਗਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਚਿਰਾਗ ਲਾਖੋਤਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

