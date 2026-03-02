Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3127986
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Mar 02, 2026, 04:32 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36,178 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 51,648 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2,277 ਕਿਲੋ ਹੇਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 16.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGS

Punjab

Trending news

Punjab
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਰ
Shimla News
सनसनीखेज मर्डर केस: 24 घंटे में शिमला पुलिस ने दबोचा आरोपी, नशे में की थी हत्या!
Tarn Taran News
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ; 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ
Tarn Taran News
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ; 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ
Hola Mohalla 2026
“ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ” ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ “ਲਾਲਚ ਪਰਿਵਰਤਨ” ਹੁੰਦੈ-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ
US-Israel vs Iran
ਕਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ? ਜਾਣੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਲਨਾ
israel iran war
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ? ਪੂਰੇ ਪਲੈਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
chandigarh bomb threat
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
Ravneet Bittu Rajya Sabha Haryana
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ!
Alireza Arafi
ਕੌਣ ਹਨ Iran ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ Alireza Arafi? ਖਮੇਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ