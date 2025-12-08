Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3033029
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

Punjab Weather Update: ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:44 AM IST

Trending Photos

Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਠੰਢ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 0.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 2.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 25.4 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੰਢ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 9 ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4 ਤੋਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ AQI ਅਨੁਸਾਰ:
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – 109
ਬਠਿੰਡਾ – 78
ਜਲੰਧਰ – 133
ਖੰਨਾ – 163
ਲੁਧਿਆਣਾ – 111
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ – 253
ਪਟਿਆਲਾ – 130
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-22 – 155
ਸੈਕਟਰ-25 – 154
ਸੈਕਟਰ-53 – 135

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6°C, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21°C
ਜਲੰਧਰ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6°C, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21°C
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6°C, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 22.8°C
ਪਟਿਆਲਾ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8.9°C, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 23.5°C
ਮੁਹਾਲੀ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7°C, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24°C
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7°C, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24°C

TAGS

punjab weatherweather updatePunjab news

Trending news

punjab weather
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਦਸੰਬਰ 2025
Jio AirFiber
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਏਅਰ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਜੀਓ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਜਲਵਾ
SGPC News
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ
fazilka news
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Powerlifter Threats
ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਰਾਹੁਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
Central government
ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ; ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Una News
ऊना में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बस से पकड़ी गई चरस की बड़ी खेप
Mohali News
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ 50 ਕੈਡਿਟ ਐਨਡੀਏ ‘ਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਖਲਾਈ
Bigg Boss 19
ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਲਿਓਨੀ ਮਚਾਏਗੀ ਧਮਾਲ; ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ