Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3031973
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Punjab Weather: 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ! ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Punjab Weather: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਸ਼ੋਭ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Reported By:  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 07, 2025, 07:27 AM IST

Trending Photos

Punjab Weather: 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ! ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਸ਼ੋਭ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਣੇ ਕੋਹਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਲਡਵੇਵ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡਵੇਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਹਾਲ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2-3°C ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਦਰ, ਮੱਧ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨੀ ਹਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਸਕਾਈਮੈਟ ਵੈਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੜਾਕੇ ਠੰਢ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGS

#heavy rainpunjab weather

Trending news

#heavy rain
Punjab Weather: 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ! ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਦਸੰਬਰ 2025
India vs south africa 3rd ODI
India vs South Africa 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ
Ajnala Murder
ਪੇਕੇ ਗਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮਾਂ–ਪਿਉ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ
Muktsar News
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਨੋਖਾ ਲੰਗਰ
Railways news
ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਕੋਚ ਜੋੜੇ
patiala news
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Government fixes airfare
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ; 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਿਕਟ ਰੇਟ
Harak Singh
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ; ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
India vs south africa 3rd ODI
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 270 ਉਤੇ ਢੇਰ; ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ 4-4 ਵਿਕਟਾਂ ਝਟਕੀਆਂ