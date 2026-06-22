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ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੇਵਗਨ ਨੇ 3883 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ

Punjab Youth Congress President: ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3883 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇਵਗਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 22, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:25 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੇਵਗਨ ਨੇ 3883 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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