ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੰਪਰਕ; ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

Punjab Youth Missing In Russia War: ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਜੰਗ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਚੂਲੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਤਿੰਨ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਵੇਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਉਸਨੇ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ 20ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੰਕਰ ਖੋਦਣੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 6 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਲਤੇਜ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਆ ਪਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੁਆਦ।
ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ Sant Balbir Singh Seechewal ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਟਿਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ — “ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ।”