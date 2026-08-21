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ਸਪੇਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ’ਚ ਡੌਂਕਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ! ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹੱਡਬੀਤੀ

Sultanpur Lodhi News: ਸਪੇਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਡੌਂਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 21, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:24 PM IST
ਸਪੇਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ’ਚ ਡੌਂਕਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ! ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹੱਡਬੀਤੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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