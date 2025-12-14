Advertisement
ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਇੱਕੋ ਬੂਥ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ AAP ਦੇ ਵਰਕਰ

Fazilka Election: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 14, 2025, 06:00 PM IST

ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਇੱਕੋ ਬੂਥ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ AAP ਦੇ ਵਰਕਰ

Punjab Zila Parishad Panchayat Election: ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਨੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੀ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਬੂਥ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਤਭੇਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

