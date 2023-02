ਬੁੱਝੋ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ! ਮੈਂ ਹਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਲੇ

Punjabi bujartan with answer: ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਿਟਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ,ਦੋਹੇ,ਮੁਹਾਵਰੇ,ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ।

ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਰੁਝੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਪਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।ਸੋ ਬੁਝਾਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਲੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਜੋਂ ਇਸਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਚਲੋ ਇਹ ਗੁਣਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਇਲਾਇਚੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਇਚੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਉਸਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਇਲਾਇਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 'ਮੈਂ ਹਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਲੇ'।

