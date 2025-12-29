ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

Amritsar News: ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ $500,000 ਦੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Amritsar News: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੋਨੀਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ - ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਇੰਕ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ - ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ - ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ $500,000 ਦੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ (ਗੈਰੀ) ਸੰਘਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਅਕਸਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਫਰੇਜ਼ਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ - ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ (ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ), ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਹੁਣ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉਦਾਰਤਾ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।