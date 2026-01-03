ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਮਾਇਨਸ 23 ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਚਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

Canada News: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੈਬ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ (ਲੇਬਰ ਪੇਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
Canada News: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਰਦੀ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਚੈਕਰ ਕੈਬਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਈ।
ਘਟਨਾ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਇਨਸ 23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਸਲਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੈਬ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ (ਲੇਬਰ ਪੇਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੂਰ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੀਟਰ ਲਾਘੀਡ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੌਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ “ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੀ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ।