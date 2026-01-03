Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3062231
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਮਾਇਨਸ 23 ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਚਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

Canada​ News: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੈਬ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ (ਲੇਬਰ ਪੇਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 08:01 AM IST

Trending Photos

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਮਾਇਨਸ 23 ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਚਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

Canada​ News: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਰਦੀ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਚੈਕਰ ਕੈਬਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਈ।

ਘਟਨਾ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਇਨਸ 23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਸਲਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੈਬ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ (ਲੇਬਰ ਪੇਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੂਰ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੀਟਰ ਲਾਘੀਡ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੌਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ “ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੀ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Punjabi Cab DrivercanadaCalgary Harjit Singh Toor News:

Trending news

Former Congress MP Tarlochan Singh
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ MP ਨੇ CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Punjabi Cab Driver
ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ, -23 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਚਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
Chandigarh News
ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ, AAP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਜਨਵਰੀ 2026
Chief Minister Health Scheme
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ
Shiromani Akali Dal Punar Surjit
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਦਾ ਐਲਾਨ
DIG HS Bhullar
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਆਈਜੀ ਐਚਐਸ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
CM Bhagwant Mann
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਤਿਰੰਗਾ, ਲਿਸਟ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
Ludhiana News
ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ PUNBUS-PRTC ਵਰਕਰਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ