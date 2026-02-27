ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘Grooming Gang’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ

Grooming Gang Targeting Punjabi Girls: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਅਨੰਦਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 2016-2017 ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Grooming Gang Targeting Punjabi Girls: ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ’ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ।