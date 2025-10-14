Advertisement
Khan Saab: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖ਼ਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖਾਕ

Khan Saab:  ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ (67 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਅੱਜ (14 ਅਕਤੂਬਰ) ਅੱਜ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Oct 14, 2025

Khan Saab: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ (67 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਅੱਜ (14 ਅਕਤੂਬਰ) ਅੱਜ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਖਾਨ ਸਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਏ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਸਲਮਾ ਪਰਵੀਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ
ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਲਬਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਬ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਸਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"  ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਸਾਬ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪਏ। "ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?"

