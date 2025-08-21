ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2890852
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ

Mankirt Aulakh Threat News: ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 04:00 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ

Mankirt Aulakh Threat News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ।

fallback

ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ...ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ...ਚਾਹੇ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਹੋਵੇ ਚਾਰੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ..ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ...ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ...ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ...ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੁੱਤ...ਕਿੱਦਾ ਵੀ...ਕੇਖੀ ਚਲ ਪੁੱਚ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਣਾ...

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

TAGS

Mankirt AulakhPunjabi Singerthreat news

Trending news

Fatehgarh Sahib News
ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Himachal Vidhan Sabha Session
विधानसभा में उठा ग़लत जानकारी का मामला, अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग
Tarn Taran News
ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 10 ਸਾਲਾ ਗੁਰਮਾਨਦੀਪ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
BJP Leaders Detained
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ; ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
B Sudarshan Reddy
ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ
amritsar news
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ
Honey Singh
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਨੇ ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
Himachal Pradesh News
सेब की फसल पर बरसात की मार; बागवानों को नहीं मिल रहे दाम
Mansa news
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਫੜ੍ਹਿਆ
Nangal News
ਐਲਗਰਾਂ ਪੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਭੇਟ; ਬਰਸਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
;