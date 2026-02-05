ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ; ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼

Punjabi Singer Fraud News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Trending Photos
Punjabi Singer Fraud News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਉਰਫ਼ ਨੀਤੂ ਵਿਰਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨਿਤ ਧੀਰ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 9.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ FDR (ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੂ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਅਤੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ₹6.50 ਲੱਖ ਨਕਦ ਅਤੇ ₹3 ਲੱਖ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ,ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸਦਾ ਚਾਲੂ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਫਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਨੀਤੂ ਵਿਰਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨੀਤੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ (ਧਾਰਾ 406, 420, 408, ਅਤੇ 120-ਬੀ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਖਾਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਟਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।