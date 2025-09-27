Rajvir Jawanda Accident: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ; ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ

Advertisement
Rajvir Jawanda Accident:ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵੰਧਾ ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

Sep 27, 2025

Rajvir Jawanda Accident: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵੰਧਾ ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਵੰਧਾ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੱਦੀ ਕੋਲ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਬਾਈਕਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਲੰਬੀ ਰਾਈਡ ਉਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ "ਤੂੰਬੀ" ਵਜਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਦੱਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੀਤ ਕੁੰਢਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ, ਲੈਂਡਲੌਰਡ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਤੇ ਸਰਨੇਮ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੀਤ ਕਲੀ ਜਵੰਦੇ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਕੰਗਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਪੌਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ।

ਸਿਰਫ ਗਾਇਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਡੁੱਗ-ਡੁੱਗ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

