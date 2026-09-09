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ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਲਾ, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ

Dhilwan College Teachers Protest: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਢਿਲਵਾਂ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 09, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:44 PM IST
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਲਾ, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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