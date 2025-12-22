Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3049837
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਪਾਤੜਾਂ ਉਪਮੰਡਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 22, 2025, 05:19 PM IST

Trending Photos

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਤੜਾਂ ਉਪਮੰਡਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਵ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਨਹਾਰ, ਮੇਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

 

TAGS

canada

Trending news

canada
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ
Una News
ऊना के कुटलैहड़ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली, वीरेंद्र कंवर का सरकार पर तीखा हमला
Bhagwant Mann
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 6175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 4683.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
PM kisan mandhan yojana
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 3000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ig amar singh
ਸਾਬਕਾ IG ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
BCCI Sports news
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ Entry
Swapna Shastra
Swapna Shastra: ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ?
forecast
ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
LIC new policy
LIC ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ
Yadvinder Singh Yadu
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ;ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ