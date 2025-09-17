ਰੂਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

Tarn Taran News: ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਲੇਵਸਟੋਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
Trending Photos
Tarn Taran News: ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਗਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਲੇਵਸਟੋਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਮਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।