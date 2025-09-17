ਰੂਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2926202
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਰੂਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

Tarn Taran News: ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਲੇਵਸਟੋਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:03 PM IST

Trending Photos

ਰੂਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

Tarn Taran News: ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਗਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਲੇਵਸਟੋਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਮਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

TAGS

Tarn Taran NewsRussia arrest Punjabi youthpunjabi news

Trending news

Rahul Gandhi
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
Amandeep Kaur
‘ਇੰਸਟਾ ਕੁਈਨ’ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਈ ਖਰਾਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾਖ਼ਲ
Heer Express
‘ਹੀਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਿੱਚਿਆ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ, ਦਿਵਿਤਾ ਜੁਨੇਜਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ
Bathinda Civil Airport
ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ
jalandhar news
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ
Harbhajan Singh ETO
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4658 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 68 ਪੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ- ETO
amritsar news
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 7.1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕਾਬੂ
Jatoli Shiv Mandir
एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, जहां मानी जाती है स्वयं महादेव की उपस्थिति
hamirpur news
Hamirpur: भोरंज में घरेलू विवाद के चलते बेटे ने मां की हत्या की, गांव में पसरा मातम
punjab education department
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
;