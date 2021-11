ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ 'AAP' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਵੇਗੀ

ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਮਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

AAP MLAs & Leadership led by S. @BhagwantMann to visit Shri Kartarpur Sahib on the occasion of Gurpurab (19th November), to pay obeisance and pray for the progress and prosperity of Punjab and Punjabis. pic.twitter.com/GVfFdGLBVM

— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 17, 2021