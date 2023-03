Ludhiana news: लुधियाना के स्पा सेंटरों में की गई छापेमारी, आपत्तिजनक सामान हुआ बरामद

Punjab's Ludhiana Spa Centre raid news: पंजाब के लुधियाना जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहां के एक स्पा सेंटर में छापेमारी की गई और इस दौरान पुलिस ने आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है.

बता दें कि लुधियाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक लुधियाना पुलिस द्वारा बीती रात डुगरी इलाके के एक मशहूर स्पा सेंटर में छापा मारा गया, जहां से पुलिस को आपत्तिजनक सामान मिला और लुधियाना पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है.

इस बीच, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीएसपी समीर वर्मा ने बताया कि डुगरी के एक स्पा सेंटर में छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि लुधियाना पुलिस अवैध काम करने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करती रहती है।

इससे पहले 4 मार्च को लुधियाना पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारा था जहां अवैध गतिविधियां चल रही थीं. फिरोजपुर रोड स्थित ओमैक्स प्लाजा के पास पतरासा चौक पर डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने छापेमारी की. बताया गया कि इस स्पा सेंटर की एंट्री फीस 1000 से 1500 रुपये थी और महिलाएं बंद कमरों में जिस्मफिरोशी के लिए ग्राहकों से पैसे लेती थीं.

