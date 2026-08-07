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ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ

ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 07, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:14 PM IST
ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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