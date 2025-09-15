PURE ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਿਆਂਦਾ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

Hoshiarpur News: ਬੱਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ PURE EV ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੁਪਹੀਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਈ-ਪਲੂਟੋ 7 ਜੀ ਮੈਕਸ ਅਤੇ ਈ-ਟ੍ਰਿਸਟ ਐਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਿਊਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ-ਦੋਸਤ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲਿਆਏਗਾ।
Hoshiarpur News: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, PURE EV ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਛੱਬੇਵਾਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਿਊਰਪਾਵਰ – ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਤਪਾਦ ਲੜੀ – ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ PURE EV ਦੀ ਤੀਵ੍ਰ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਊਰ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ PURE EV ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 250 ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਲ 320 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕੀ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, PURE EV ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੱਲ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।