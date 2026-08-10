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ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

Qaumi Insaaf Morcha News: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਰਾ, ਭਿਓਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 10, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:59 PM IST
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
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