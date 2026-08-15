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ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ

Qaumi Insaaf Morcha March News: 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 15, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:37 PM IST
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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